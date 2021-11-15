В ЯНАО компанию наказали за связь с коррупционерами из ГИБДД

Компанию за коррупцию оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО раскрыли подробности уголовного дела коррупционной сети инспекторов ГИБДД Пуровского района. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, коммерческая организация заплатила инспектору ГИБДД за беспрепятственный проезд для своих грузовых машин.

«Прокуратура Пуровского района провела проверку деятельности ООО „Стройснабресурс“. Установлено, что в июне 2016 года заместитель генерального директора компании в качестве благодарности за оказанное должностными лицами ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району содействие в обеспечении беспрепятственного проезда крупногабаритного транспортного средства принадлежащего организации, передал им незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура в отношении коммерческой организации возбудила административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Суд оштрафовал предприятие на 500 тыс. рублей, а инспектора осудил на один год исправительных работ с удержанием 10% заработка. Агентству не удалось связаться с представителями ООО «Стройснабресурс». По известным редакции телефонам на звонки никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что была выявлена коррупционная сеть инспекторов ГИБДД в Пуровском районе. Инспекторы за денежное вознаграждение помогали коммерческим организациям в беспрепятственном проезде грузовых машин. Сеть была выявлена при поимке на взятке двух сотрудников ГИБДД, которых уже осудили.