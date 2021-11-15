15 ноября 2021

В Тюменской области на исходе популярная вакцина от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе осталось чуть более 370 доз вакцины «Спутник Лайт» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области осталось 373 дозы вакцины «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Этот препарат позволяет жителям быстрее всего получить QR-код о прививке и используется для ревакцинации.

«По состоянию на 16 ноября в Тюменской области в наличии имеется 373 дозы вакцины „Спутник Лайт“. Новые поставки — федеральная прерогатива», — сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.

Таким образом, дата, когда в Тюменскую область поступит новая партия «Лайта», в настоящий момент неизвестна. Власти также рассказали, что в регионе осталось 780 доз «ЭпиВакКороны» и 4 246 доз «КовиВака». Больше всего в наличии «Спутника V» — 96 631 доза.

Ранее URA.RU писало, что тюменцам отказывали в вакцинировании «Спутником Лайт». Тогда в оперативном штабе отметили, что препарат используют для ревакцинации, Минздрав РФ даже решил внести это требование в методические рекомендации.

Кроме того, за счет необходимости только в одной прививке, «Лайт» высоко востребован среди тех, кто хочет быстро получить QR-коды для посещения общественных мест. В Тюменской области с 3 декабря они будут нужны практически везде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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