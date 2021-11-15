В отделении Сбера нашли подозрительную сумку (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Тюмени из офиса Сбера эвакуировали посетителей. Об этом горожане сообщили в сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту фото инцидента.

«Эвакуация Сбера на Кирова, 35. Кто-то оставил в отделении подозрительную сумку», — рассказал один из участников паблика.

Источник URA.RU в силовых структурах подтверждает информацию об оставленной сумке. Официальный комментарий от УМВД по Тюменской области ожидается. В региональном управлении МЧС ответили, что в ведомство не поступало вызовов.

Посетили банка стоят на улице Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»