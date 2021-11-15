15 ноября 2021

В Тюмени из Сбера эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень, сбербанк
В отделении Сбера нашли подозрительную сумку (архивное фото) Фото:

В центре Тюмени из офиса Сбера эвакуировали посетителей. Об этом горожане сообщили в сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту фото инцидента.

«Эвакуация Сбера на Кирова, 35. Кто-то оставил в отделении подозрительную сумку», — рассказал один из участников паблика.

Источник URA.RU в силовых структурах подтверждает информацию об оставленной сумке. Официальный комментарий от УМВД по Тюменской области ожидается. В региональном управлении МЧС ответили, что в ведомство не поступало вызовов.

Посетили банка стоят на улице
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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