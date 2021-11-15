Маме малыша из курганского детдома помогут вернуть детей

Волонтеры обещали помочь Ирине Басовой, у которой пятеро детей находятся в скандальном детдоме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Курганские волонтеры хотят помочь матери двухлетнего малыша, над которым издевались подростки в Кипельском детдоме, вернуть пятерых детей. Об этом URA.RU рассказала мама детей Ирина Басова.

«Со мной связались курганские волонтеры. Они хотят помочь мне вернуть детей из детдома, подскажут грамотного юриста, чтобы составить иск в суд. Завтра будет встреча. Буду подавать исковое заявление о восстановлении прав на детей», — рассказала Ирина Басова.

Сегодня к женщине приезжали специалисты из органов опеки, чтобы проверить условия проживания шестого ребенка Басовой — 4-месячной девочки. «Привезли подгузники и пеленки, проверили жилищно-бытовые условия. Провели беседу по поводу пятерых детей, которые сейчас в детдоме. У меня (после гибели супруга) остался большой долг по алиментам — более 400 тысяч рублей. По словам специалистов, этот долг — серьезное препятствие для возвращения детей. Решение будет принимать суд. Главный плюс всех публикаций об этом скандале в том, что сейчас дети будут в безопасности», — отметила собеседница.

Ранее URA.RU писало, что подростку из Кипельского детского дома Курганской области предъявлено обвинение в истязании двухлетнего малыша. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении подростка детдома стала видеозапись с издевательствами над ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина заявляла, что сейчас пострадавший от издевательств ребенок находится в безопасности. Малыш попал в детдом после расформирования единственного в области Дома ребенка, в котором разместили ковидный госпиталь.