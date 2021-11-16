16 ноября 2021
15 ноября 2021

В ЯНАО ребенок получил травму в детском садике

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка территории детской больницы №9. Екатеринбург , ребенок, детский сад, дети, детская площадка, дети играют, качели, детский садик, качель
Ребенок получил травму во время игры на карусели Фото:

В детском садике «Едэйко» города Лабытнанги (ЯНАО) девочка получила травму в присутствии воспитателя. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, травма была получена во время игры на карусели.

«Установлено, что в августе текущего года во время прогулки на детской игровой площадке образовательного учреждения в присутствии воспитателя в процессе игры на карусели девочка получила травму», — говорится в сообщении прокуратуры. По факту травмы был направлен иск в суд о выплате с детского садика компенсации за моральный вред. По решению суда с образовательного учреждения взыскали 30 тысяч рублей в пользу ребенка.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в городе Лабытнаги (ЯНАО), где также пострадал ребенок. Пятилетний мальчик, находясь на территории садика, получил тяжелую травму головы, из-за чего образовательное учреждение было оштрафовано на 15 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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