16 ноября 2021

Курганский бизнесмен оформил экспорт на несуществующий рыбий корм

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, мормыш, корм для рыбы
Курганский предприниматель занимается добычей артемии, которая идет на изготовление корма для рыб Фото:

В Курганской области обнаружился незаконный ввод в оборот кормов для рыб, предназначенный для экспорта в Европу. Предприниматель Владимир Муратов провел по документам несуществующее сырье. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятии предпринимателя Муратова В.К. (село Кетово Кетовского района) 9 ноября путем создания акта инвентаризации при отсутствии входного сырья и без входящих документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, появилось „фактическое значение“ товара — 10 т декапсулированных цист артемий [используется в качестве сырья для изготовления корма для рыб]», — говорится в релизе. Управление направило бизнесмену предупреждение о выявлении критической ошибки.

Экспортная сертификация до устранения выявленных нарушений приостановлена. Предприятие свою продукцию отправляет на экспорт в 9 стран и страны Евросоюза. С начала года предприниматель уже дважды отправлял данный вид продукции в Эквадор и Индию.

URA.RU писало, что китайская компания Ayoma Company Limited предъявила иск курганскому предпринимателю Владимиру Муратову о расторжении договора на поставку цист артемии (рачки, добываемые в озерах региона) на 815 тысяч долларов. Бизнесмен подал ответный иск о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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