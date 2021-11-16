Курганский бизнесмен оформил экспорт на несуществующий рыбий корм

Курганский предприниматель занимается добычей артемии, которая идет на изготовление корма для рыб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области обнаружился незаконный ввод в оборот кормов для рыб, предназначенный для экспорта в Европу. Предприниматель Владимир Муратов провел по документам несуществующее сырье. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятии предпринимателя Муратова В.К. (село Кетово Кетовского района) 9 ноября путем создания акта инвентаризации при отсутствии входного сырья и без входящих документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, появилось „фактическое значение“ товара — 10 т декапсулированных цист артемий [используется в качестве сырья для изготовления корма для рыб]», — говорится в релизе. Управление направило бизнесмену предупреждение о выявлении критической ошибки.

Экспортная сертификация до устранения выявленных нарушений приостановлена. Предприятие свою продукцию отправляет на экспорт в 9 стран и страны Евросоюза. С начала года предприниматель уже дважды отправлял данный вид продукции в Эквадор и Индию.

URA.RU писало, что китайская компания Ayoma Company Limited предъявила иск курганскому предпринимателю Владимиру Муратову о расторжении договора на поставку цист артемии (рачки, добываемые в озерах региона) на 815 тысяч долларов. Бизнесмен подал ответный иск о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта.