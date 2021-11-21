Илья Варламов призвал лишить свободы блогеров, которые опасно ведут себя на дорогах Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В управлении ГИБДД по Тюменской области прокомментировали обращение блогера Ильи Варламова, который потребовал обезопасить горожан от действий местных блогеров — любителей опасной езды. Позицию по этому вопросу URA.RU озвучили в пресс-службе ведомства.

«В законе нет наказания за опасное вождение, этот вопрос только обсуждается. ГИБДД постоянно выявляет нарушения, в том числе по материалам, размещенным в социальных сетях и СМИ. Что касается блогеров, о которых идет речь, то один из них уже лишен водительских прав. Мы работаем в правовом поле и не можем возбудить уголовное дело, если санкции это не предусматривают», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

Там добавили, что с сентября 2021 года в интернете было выявлено 54 факта нарушений ПДД, 83 человека наказаны. Десять из них лишены водительских прав.

Ранее Илья Варламов уже во второй раз обратил внимание ведомства на тюменских блогеров, которые опасно ведут себя на дороге и выкладывают ролики об этом в интернет. Он отметил, что недавно они попали в аварию, а в будущем от их действий могут пострадать окружающие.

«Люди создают угрозу. Почему они (блогеры — прим. URA.RU) продолжают ездить по улицам, почему они не сидят? Может, надо сразу обращаться к губернатору Тюменской области? Александр Викторович (Моор, — прим. URA.RU), давайте что-нибудь сделаем? Видно, что никакие штрафы этим ребятам нипочем», — заявил блогер Илья Варламов. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.