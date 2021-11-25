В Кургане назвали вакцину от COVID, которая заканчивается быстрее

В Кургане наиболее востребованная вакцина от коронавируса — «Спутник Лайт» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самой востребованной вакциной от коронавируса у курганцев стала «Спутник Лайт». Ее запасы быстро заканчиваются, но власти уже заказали новую партию. Об этом URA.RU рассказала главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак.

«На той неделе поступало 20000 доз „Спутника Лайта“, но наблюдается большая потребность в этой вакцине у населения. Разговаривала с поставщиками. Сейчас в нашу область ожидаем, что будет отгружено 18600 доз „Спутника Лайта“. Вакцина поступит в ближайшие дни», — пояснила Сагайдак.

При этом эпидемиолог отметила, что 80% поступившей в область вакцины — это двухкомпонентный «Спутник V». На сегодня в медучреждениях и пунктах вакцинации есть запасы «Спутник V» и «КовиВак».

URA.RU писало, что «Спутник Лайт» предлагаются чаще для ревакцинации тем, кто переболел шесть месяцев назад или уже ставил вакцину. Однако для повторной вакцинации также подойдет «Спутник V». На 25 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 199 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 44 257 случаев COVID-19.