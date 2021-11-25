Директор предприятия в ЯНАО присвоил мяса на 1,5 млн рублей

Продукция не подвергалась ветеринарному осмотру ФОТО: прокуратура ЯНАО

Директор сельскохозяйственного предприятия «Мужевское» Шурышкарского района (ЯНАО) присвоил себе мясную продукцию на 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ЯНАО.

База сельскохозяйственного предприятия «Мужевское» ФОТО: прокуратура ЯНАО

«Установлено, что в июне текущего года директором предприятия списана мясная продукция на сумму более 1,5 млн рублей. При этом продукция к ветеринарному осмотру не подвергалась, экспертиза в целях определения возможности их утилизации или уничтожения не проводилась. Документы, подтверждающие сжигание тушки, также отсутствуют», — сообщила прокуратура ЯНАО.

После проведения проверки прокуратура направила материалы дела в СКР для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам его рассмотрения было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.

Ранее URA.RU сообщало, что глава села Мужи Шурышкарского района ЯНАО Михаил Михеев отправлен под домашний арест. Мэр обвиняется в хищении имущества более чем на один миллион рублей.