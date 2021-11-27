Курганский депутат предложил изменить пенсионный возраст

Борис Чепурной считает, что женщины должны уходить на пенсию с 55 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Депутат Курганской областной думы Борис Чепурной для защиты женщин предложил вернуть пенсионный возраст с 55 лет, как было до пенсионной реформы. Об этом он рассказал в видеопроекте Курганского областного дома народного творчества «Рецепты моей мамы».

«Обратно вернуть пенсионный возраст для женщин с 55 лет и с 50 лет для тех, у кого три ребенка и более. В наше время ухаживать за детьми, растить их — это большая проблема. Есть определенный социальный разрыв. Было бы хорошо, если бы женщины больше времени уделяли семье и детям, а не работе. А у нас получается, что женщины пашут больше мужиков», — ответил Борис Чепурной на вопрос ведущей проекта Зинфиры Закурдаевой о том, что он как депутат предложил бы для защиты женщин.

Выпуск проекта «Рецепты моей мамы», посвященный Дню матери, опубликован на странице Зинфиры Закурдаевой. Приглашенный гость Борис Чепурной представлял украинскую культуру и кухню. Он рассказал о своей семье, вспомнил детство и пожарил мясо.

Ранее URA.RU писало, что Зинфира Закурдаева в 2020 году избиралась в Курганскую областную думу по Щучанскому округу. Она уступила место главврачу Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили из-за большего количества недействительных бюллетеней на округе.