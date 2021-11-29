Пожилым тюменцам бесплатно помогут стать программистами

Программа «Расширяя горизонты» запускает новый курс обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

С января 2022 года жители Тюмени пожилого возраста смогут бесплатно обучиться навыкам продвинутого пользователя ПК по программе «Расширяя горизонты». Об этом сообщает официальный паблик регионального департамента информатизации Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«Программа „Расширяя горизонты“ доступна уже более 10 лет, здесь старшее поколение может изучить основы компьютерной грамотности и развить цифровые компетенции. Курсы проходят еженедельно, согласно расписанию по программам: „Основы компьютерной грамотности“ и „Основы работы в сети интернет“. С января 2022 года появится запись на продвинутый курс для тех, кто уже свободно владеет компьютером», — сообщает региональный департамент информатизации Тюменской области.

Там уточнили, что длительность программы «Основы компьютерной грамотности» составляет 20 академических часов, или пять занятий. На обучение по программе «Основы работы в сети интернет» уйдет 12 академических часов. Это займет три дня. Для допуска к занятиям необходимо иметь QR-код о вакцинации от коронавируса или документ о медотводе.

Бесплатное обучение компьютерной грамотности по программе «Расширяя горизонты» проводится в соответствии с требованиями национального проекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года.