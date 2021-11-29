29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Пожилым тюменцам бесплатно помогут стать программистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, клавиатура, аппаратура, старая техника, компьютерная мышь
Программа «Расширяя горизонты» запускает новый курс обучения Фото:
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С января 2022 года жители Тюмени пожилого возраста смогут бесплатно обучиться навыкам продвинутого пользователя ПК по программе «Расширяя горизонты». Об этом сообщает официальный паблик регионального департамента информатизации Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

«Программа „Расширяя горизонты“ доступна уже более 10 лет, здесь старшее поколение может изучить основы компьютерной грамотности и развить цифровые компетенции. Курсы проходят еженедельно, согласно расписанию по программам: „Основы компьютерной грамотности“ и „Основы работы в сети интернет“. С января 2022 года появится запись на продвинутый курс для тех, кто уже свободно владеет компьютером», — сообщает региональный департамент информатизации Тюменской области.

Там уточнили, что длительность программы «Основы компьютерной грамотности» составляет 20 академических часов, или пять занятий. На обучение по программе «Основы работы в сети интернет» уйдет 12 академических часов. Это займет три дня. Для допуска к занятиям необходимо иметь QR-код о вакцинации от коронавируса или документ о медотводе.

Бесплатное обучение компьютерной грамотности по программе «Расширяя горизонты» проводится в соответствии с требованиями национального проекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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