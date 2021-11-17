В Кургане антиковидные патрули выявили больше сотни нарушений

За неделю в Кургане проверили 2200 объектов торговли и услуг на предмет соблюдения антиковидных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Кургане мобильные группы, проверяющие соблюдение антиковидных мер в городских заведениях общепита, торговли и услуг, выявили более ста нарушений за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«С 8 по 14 ноября в Кургане было проверено более 2200 объектов, в том числе 150 заведений общепита. Составлено 109 протоколов на физических и юридических лиц. Сотрудники УМВД оформили 42 протокола», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана.

Проверяющие обращают внимание на соблюдение масочного режима, наличие антисептических средств и разметки социальной дистанции, график обработки контактных поверхностей. Также специалисты контролируют, как соблюдаются фильтры безопасности на входе в общественные места. В рейды по объектам выходят сотрудники органов исполнительной власти и администрации города, представители УМВД, Росгвардии, МЧС.

Ранее URA.RU писало, что курганский общепит требует отменить QR-коды. Предприниматели просят смягчить антиковидные ограничения, а именно отменить проход в пункты питания только с QR-кодом. Эта мера действует в регионе с 12 октября.