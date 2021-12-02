02 декабря 2021

В ЦИК согласовали нового главу курганского избиркома

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Заседание избирательной комиссии. Курган, скиндерев роман
Ранее кандидатуру Романа Скиндерева представители ЦИК предлагали губернатору Вадиму Шумкову Фото:

Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Об этом стало известно 3 декабря во время заседания ЦИК.

«Все комиссии сформированы в полном составе. Предлагаю для рассмотрения кандидатуру Скиндерева Романа Владимиров», — доложила член ЦИК Людмила Маркина.

Кандидатуру Скиндерева в ЦИК поддержали единогласно. Окончательное решение примут члены местного избиркома. «Если новая избирательная комиссия поддержит ваше решение, со своей стороны я совместно с членами избирательной комиссии Курганской области приложу все усилия для эффективного функционирования избирательной системы», — отметил Скиндерев.

Ранее представители ЦИК предложили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову кандидатуру Скиндерева. Новый состав облизбиркома сформируют к концу году. Ранее стало известно, что его предшественник Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом.

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Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Об этом стало известно 3 декабря во время заседания ЦИК. «Все комиссии сформированы в полном составе. Предлагаю для рассмотрения кандидатуру Скиндерева Романа Владимиров», — доложила член ЦИК Людмила Маркина. Кандидатуру Скиндерева в ЦИК поддержали единогласно. Окончательное решение примут члены местного избиркома. «Если новая избирательная комиссия поддержит ваше решение, со своей стороны я совместно с членами избирательной комиссии Курганской области приложу все усилия для эффективного функционирования избирательной системы», — отметил Скиндерев. Ранее представители ЦИК предложили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову кандидатуру Скиндерева. Новый состав облизбиркома сформируют к концу году. Ранее стало известно, что его предшественник Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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