В ЦИК согласовали нового главу курганского избиркома

Ранее кандидатуру Романа Скиндерева представители ЦИК предлагали губернатору Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Об этом стало известно 3 декабря во время заседания ЦИК.

«Все комиссии сформированы в полном составе. Предлагаю для рассмотрения кандидатуру Скиндерева Романа Владимиров», — доложила член ЦИК Людмила Маркина.

Кандидатуру Скиндерева в ЦИК поддержали единогласно. Окончательное решение примут члены местного избиркома. «Если новая избирательная комиссия поддержит ваше решение, со своей стороны я совместно с членами избирательной комиссии Курганской области приложу все усилия для эффективного функционирования избирательной системы», — отметил Скиндерев.

Ранее представители ЦИК предложили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову кандидатуру Скиндерева. Новый состав облизбиркома сформируют к концу году. Ранее стало известно, что его предшественник Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом.