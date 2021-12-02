В ЦИК согласовали нового главу курганского избиркома

Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Об этом стало известно 3 декабря во время заседания ЦИК.
«Все комиссии сформированы в полном составе. Предлагаю для рассмотрения кандидатуру Скиндерева Романа Владимиров», — доложила член ЦИК Людмила Маркина.
Кандидатуру Скиндерева в ЦИК поддержали единогласно. Окончательное решение примут члены местного избиркома. «Если новая избирательная комиссия поддержит ваше решение, со своей стороны я совместно с членами избирательной комиссии Курганской области приложу все усилия для эффективного функционирования избирательной системы», — отметил Скиндерев.
Ранее представители ЦИК предложили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову кандидатуру Скиндерева. Новый состав облизбиркома сформируют к концу году. Ранее стало известно, что его предшественник Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом.
Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Об этом стало известно 3 декабря во время заседания ЦИК. «Все комиссии сформированы в полном составе. Предлагаю для рассмотрения кандидатуру Скиндерева Романа Владимиров», — доложила член ЦИК Людмила Маркина. Кандидатуру Скиндерева в ЦИК поддержали единогласно. Окончательное решение примут члены местного избиркома. «Если новая избирательная комиссия поддержит ваше решение, со своей стороны я совместно с членами избирательной комиссии Курганской области приложу все усилия для эффективного функционирования избирательной системы», — отметил Скиндерев. Ранее представители ЦИК предложили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову кандидатуру Скиндерева. Новый состав облизбиркома сформируют к концу году. Ранее стало известно, что его предшественник Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом.