В Кургане обсуждают замену высокопоставленной чиновнице

06 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

Дарья Твердохлебова может уйти в отставку в ближайшее время Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Директор управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова готовится уйти в отпуск с последующим увольнением. Одним из кандидатов на эту должность, по словам источников, является заведующий библиотекой имени Маяковского Наталья Гончаренко. «Врио начальника управления культуры Курганской области планируют назначить Наталью Гончаренко. Прежний руководитель управления Дарья Твердохлебова намерена пойти в отпуск, а затем покинуть свой пост по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами», — сообщает «Область 45» со ссылкой на собственные источники. О возможной отставке Твердохлебовой в конце ноября сообщали источники URA.RU. «Это связано с личными проблемами, не связанными с работой. Но вероятность ее ухода есть», — заявлял один из инсайдеров. Предыдущий начальник управления культуры Владимир Бабин ушел в отставку в феврале 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Позже он возглавил государственное автономное учреждение «Курганское театрально-концертное объединение». Врио главы управления тогда назначили Твердохлебову, которая до этого работала в управлении начальником отдела. В мае ее официально назначили начальником управления. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова готовится уйти в отпуск с последующим увольнением. Одним из кандидатов на эту должность, по словам источников, является заведующий библиотекой имени Маяковского Наталья Гончаренко. «Врио начальника управления культуры Курганской области планируют назначить Наталью Гончаренко. Прежний руководитель управления Дарья Твердохлебова намерена пойти в отпуск, а затем покинуть свой пост по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами», — сообщает «Область 45» со ссылкой на собственные источники. О возможной отставке Твердохлебовой в конце ноября сообщали источники URA.RU. «Это связано с личными проблемами, не связанными с работой. Но вероятность ее ухода есть», — заявлял один из инсайдеров. Предыдущий начальник управления культуры Владимир Бабин ушел в отставку в феврале 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Позже он возглавил государственное автономное учреждение «Курганское театрально-концертное объединение». Врио главы управления тогда назначили Твердохлебову, которая до этого работала в управлении начальником отдела. В мае ее официально назначили начальником управления.