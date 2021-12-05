У тюменского коммуниста не нашлось денег оплатить штраф за митинг

06 декабря 2021 в 18:02 Размер текста - 17 +

Александра Черепанова оштрафовали на 75 тысяч рублей за участие в незаконном митинге Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский обком Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) собирает деньги на оплату штрафа своего секретаря Александра Черепанова. Об этом сообщается на странице обкома в соцсети «ВКонтакте». Коммунист был оштрафован за организацию незаконного митинга 3 октября. «Черепанов был признан виновным в организации проведения митинга 3 октября 2021 года и подвергнут административному штрафу в размере 75 тысяч рублей. Тюменский обком обращается ко всем товарищам с просьбой оказать помощь А.К. Черепанову в уплате этого непомерного штрафа», — говорится в сообщении коммунистов. Согласно информации, изложенной в посте тюменского обкома РКРП, власти Тюмени не согласовали мероприятие, посвященное памяти защитников Белого дома в 1993 году. Однако, несмотря на запрет, коммунисты вышли на улицу. В итоге Черепанов был оштрафован. Ранее Черепанов уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях. В июне секретаря обкома приговорили к штрафу в пять тысяч рублей за сопротивление полицейскому. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменский обком Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) собирает деньги на оплату штрафа своего секретаря Александра Черепанова. Об этом сообщается на странице обкома в соцсети «ВКонтакте». Коммунист был оштрафован за организацию незаконного митинга 3 октября. «Черепанов был признан виновным в организации проведения митинга 3 октября 2021 года и подвергнут административному штрафу в размере 75 тысяч рублей. Тюменский обком обращается ко всем товарищам с просьбой оказать помощь А.К. Черепанову в уплате этого непомерного штрафа», — говорится в сообщении коммунистов. Согласно информации, изложенной в посте тюменского обкома РКРП, власти Тюмени не согласовали мероприятие, посвященное памяти защитников Белого дома в 1993 году. Однако, несмотря на запрет, коммунисты вышли на улицу. В итоге Черепанов был оштрафован. Ранее Черепанов уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях. В июне секретаря обкома приговорили к штрафу в пять тысяч рублей за сопротивление полицейскому.