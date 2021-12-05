05 декабря 2021
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03 декабря 2021

У тюменского коммуниста не нашлось денег оплатить штраф за митинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее в 2016 году заседание городской думы. Тюмень, черепанов александр
Александра Черепанова оштрафовали на 75 тысяч рублей за участие в незаконном митинге Фото:

Тюменский обком Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) собирает деньги на оплату штрафа своего секретаря Александра Черепанова. Об этом сообщается на странице обкома в соцсети «ВКонтакте». Коммунист был оштрафован за организацию незаконного митинга 3 октября.

«Черепанов был признан виновным в организации проведения митинга 3 октября 2021 года и подвергнут административному штрафу в размере 75 тысяч рублей. Тюменский обком обращается ко всем товарищам с просьбой оказать помощь А.К. Черепанову в уплате этого непомерного штрафа», — говорится в сообщении коммунистов.

Согласно информации, изложенной в посте тюменского обкома РКРП, власти Тюмени не согласовали мероприятие, посвященное памяти защитников Белого дома в 1993 году. Однако, несмотря на запрет, коммунисты вышли на улицу. В итоге Черепанов был оштрафован.

Ранее Черепанов уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях. В июне секретаря обкома приговорили к штрафу в пять тысяч рублей за сопротивление полицейскому.

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Тюменский обком Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) собирает деньги на оплату штрафа своего секретаря Александра Черепанова. Об этом сообщается на странице обкома в соцсети «ВКонтакте». Коммунист был оштрафован за организацию незаконного митинга 3 октября. «Черепанов был признан виновным в организации проведения митинга 3 октября 2021 года и подвергнут административному штрафу в размере 75 тысяч рублей. Тюменский обком обращается ко всем товарищам с просьбой оказать помощь А.К. Черепанову в уплате этого непомерного штрафа», — говорится в сообщении коммунистов. Согласно информации, изложенной в посте тюменского обкома РКРП, власти Тюмени не согласовали мероприятие, посвященное памяти защитников Белого дома в 1993 году. Однако, несмотря на запрет, коммунисты вышли на улицу. В итоге Черепанов был оштрафован. Ранее Черепанов уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях. В июне секретаря обкома приговорили к штрафу в пять тысяч рублей за сопротивление полицейскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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