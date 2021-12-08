Тюменские таможенники конфисковали партию из пяти тысяч носков

Партию поддельного товара задержали на границе с Казахстаном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские таможенники задержали партию из пяти тысяч контрафактных носков недалеко от границы с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Поддельный товар оценивается в сумму около 20 млн рублей.

«Фура, груженная товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовала из Казахстана в Назрань (Ингушетия). Более пяти тысяч спортивных носков от казахских недобросовестных предпринимателей так и не доехали до места разгрузки. При досмотре транспортного средства сотрудники таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike», — рассказали в пресс-службе.

По информации таможенников, собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. «Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценили в 20 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В таможне уточнили, что нарушителям грозит обвинение по ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Материалы дела переданы в полицию.