08 декабря 2021

В Кургане будут судить лжесиловика

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Материалы дела направят в городской суд Фото:

Жителя Кургана обвиняют в том, что он выманил у женщины деньги, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Уголовное дело направят в суд. Данное сообщение было размещено 9 декабря на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия мужчина с апреля 2020 по июнь 2021 года, представившись сотрудником правоохранительных органов, пообещал решить возникший у потерпевшей спор, за вознаграждение в сумме 67 тыс. рублей, включая транспортные расходы. После чего предложил ей еще оплатить все услуги, которые он должен будет ей оказать в сумме 170 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками правоохраны», — объяснили в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. В ведомстве рассказали, что на имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направят в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Жителя Кургана обвиняют в том, что он выманил у женщины деньги, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Уголовное дело направят в суд. Данное сообщение было размещено 9 декабря на сайте областной прокуратуры. «По версии следствия мужчина с апреля 2020 по июнь 2021 года, представившись сотрудником правоохранительных органов, пообещал решить возникший у потерпевшей спор, за вознаграждение в сумме 67 тыс. рублей, включая транспортные расходы. После чего предложил ей еще оплатить все услуги, которые он должен будет ей оказать в сумме 170 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками правоохраны», — объяснили в прокуратуре. Мужчину обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. В ведомстве рассказали, что на имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направят в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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