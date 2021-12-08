В Кургане будут судить лжесиловика

Материалы дела направят в городской суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана обвиняют в том, что он выманил у женщины деньги, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Уголовное дело направят в суд. Данное сообщение было размещено 9 декабря на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия мужчина с апреля 2020 по июнь 2021 года, представившись сотрудником правоохранительных органов, пообещал решить возникший у потерпевшей спор, за вознаграждение в сумме 67 тыс. рублей, включая транспортные расходы. После чего предложил ей еще оплатить все услуги, которые он должен будет ей оказать в сумме 170 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками правоохраны», — объяснили в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. В ведомстве рассказали, что на имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направят в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.