Губернатору Шумкову посоветовали почитать Конституцию

Губернатор попросил совета у своих подписчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил подписчиков посоветовать ему, что нужно почитать или посмотреть. Один из самых популярных ответов был связан с Конституцией.

«Спорт, если не норма жизни, то хотя бы ее часть. А вечером можно почитать или посмотреть фильм. Что вы рекомендуете?» — спросил Шумков.

Пользователь shadrinsk посоветовал губернатору прочесть Конституцию РФ. Этот комментарий, на момент написания новости, оценили 20 пользователей. Некоторые подписчики предложили Шумкову слушать аудиокниги во время занятий спортом. Среди рекомендованных книг также были: «Солярис» Станислава Лема, «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря, «Тобол» Алексея Иванова. Помимо этого ему посоветовали посмотреть фильмы и сериалы, среди которых были: «Дед Морозов», «Никто», «Хижина», «Метод Хитча», «Монах и бес» и «Игра в кальмара».

Шумков получил юридическое образование в Томском государственном университете. Ранее губернатор уже обращался к подписчикам. Например, он просил поделиться идеями по развитию Заозерного района, который находится в Кургане.