В Тюменской области резко похолодает

14 декабря температура воздуха понизится до -24 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температура воздуха в Тюменской области 14 декабря резко понизится до -24 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС. 13 декабря в регионе было 10-12 градусов мороза.

«14 декабря — переменная облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь, ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, температура -14…-19, при прояснении до -24. Днем небольшой снег, ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, температура -6…-11, местами до -16», — рассказали в ведомстве.

Последний раз похолодание приходило в Тюменскую область 7 и 8 декабря. Температура тогда опускалась до -21 градуса ночью.