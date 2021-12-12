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В Тюменской области резко похолодает

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14 декабря температура воздуха понизится до -24 градусов Фото:

Температура воздуха в Тюменской области 14 декабря резко понизится до -24 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС. 13 декабря в регионе было 10-12 градусов мороза.

«14 декабря — переменная облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь, ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, температура -14…-19, при прояснении до -24. Днем небольшой снег, ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, температура -6…-11, местами до -16», — рассказали в ведомстве.

Последний раз похолодание приходило в Тюменскую область 7 и 8 декабря. Температура тогда опускалась до -21 градуса ночью.

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Температура воздуха в Тюменской области 14 декабря резко понизится до -24 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС. 13 декабря в регионе было 10-12 градусов мороза. «14 декабря — переменная облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь, ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, температура -14…-19, при прояснении до -24. Днем небольшой снег, ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, температура -6…-11, местами до -16», — рассказали в ведомстве. Последний раз похолодание приходило в Тюменскую область 7 и 8 декабря. Температура тогда опускалась до -21 градуса ночью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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