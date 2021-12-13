Тюменцы с лета ждут обещанных властями автобусных остановок

Жители Тобольска заявили об отсутствии остановочных комплексов на улице Ленина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В подгорной части Тобольска с лета не хватает автобусных остановок. Об этом в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» рассказали жители города. По их словам, имевшиеся там ранее остановочные комплексы были демонтированы еще августе. Местные власти обещали взамен установить новые, но пока этого не сделали.

«Вот уже с лета на Ленина нет остановочных комплексов. Люди стоят и в дождь, и в снег с ветром, ожидая автобусов, под открытым небом. Иногда ждать приходится по 20 минут. Укрыться негде. Хотелось бы через соцсети напомнить, уважаемой администрации Тобольска, что здесь тоже живут люди. Сколько еще ждать жителям подгорной части? Уже с августа ждем. Неужели так сложно все сразу просчитать и сделать вовремя?» — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «Постройте уже сами остановочный комплекс и все. Сейчас идет подготовка к НГ, потом — к марту, маю…», — отметила Ирина Мельник. «Было уже такое дело. Как-то на улице Алябьева мужчина построил сам остановочный комплекс», — добавила Ирина Бекшенева-Дмитриева.

В городской администрации URA.RU сообщили, что установка остановочных комплексов на вышеуказанной улице запланирована на следующий год. «Недостающие шесть остановочных комплексов по улице Ленина будут установлены в первом квартале 2022 года. Средства на это заложены в бюджет еще летом этого года, о чем неоднократно писалось заявителям, в том числе и в социальных сетях. Всего в 2022 году будет установлено или заменено на новые 18 павильонов», — сообщили там агентству.