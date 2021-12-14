УФАС накажет курганскую гимназию

Курганская гимназия не вовремя оплатила работы за замену окон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гимназия № 31 в Кургане нарушила законодательство о контрактной системе. Это выяснило курганское управление антимонопольной службы (УФАС) при проверке жалобы компании ООО «Ретар», которая ремонтировала окна в здании, говорится в релизе УФАС.

Оказалось, что гимназия не вовремя оплатила работы. «В своем обращении заявитель указал, что выполнил все работы по заключенному контракту, но оплата от заказчика в установленный контрактом срок не поступила. Кроме того, заявитель просил привлечь должностное лицо заказчика к административной ответственности», — говорится в релизе антимонопольного ведомства.

Компания в апреле выиграла аукцион на замену оконных блоков в здании корпуса гимназии по адресу ул. Гоголя, 107а. Цена контракта составила 5 149 586 рублей. Исполнитель выполнил работы в срок, заказчик подписал акты. При этом гимназия должна была перечислить ООО «Ретар» деньги в течение 15 дней, но этого сделано не было.

«Комиссия Курганского УФАС России приняла решение о признании нарушения МБОУ г. Кургана „Гимназия № 31“ части 13.1 статьи 34, пункта 2 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе», — уточняется в информации. В случае, если будет установлена вина должностного лица, то ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.