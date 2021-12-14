14 декабря 2021
13 декабря 2021

В госструктуре Курганской области назначен руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Руководителем гострудинспекции в Курганской области назначена Оксана Малахевич Фото:

Руководителем Государственной инспекции труда в Курганской области назначена Оксана Малахевич. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ с 13 декабря 2021 года руководителем Государственной инспекции труда в Курганской области — главным государственным инспектором труда в Курганской области назначена Малахевич Оксана Борисовна», — говорится в сообщении госструктуры.

Оксана Малахевич исполняла обязанности руководителя гострудинспекции после ухода с должности предыдущего начальника ведомства Олега Антропова. При Антропове она работала заместителем руководителя инспекции.

Ранее URA.RU писало, что в марте 2021 года Олег Антропов написал заявлении об увольнении. Его кандидатуру рассматривали на должность заместителя управляющего курганским отделением Фонда социального страхования, но должность он не получил. В октябре стало известно, что Андропов планирует устроиться в курганское отделение Пенсионного фонда РФ.

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Руководителем Государственной инспекции труда в Курганской области назначена Оксана Малахевич. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ с 13 декабря 2021 года руководителем Государственной инспекции труда в Курганской области — главным государственным инспектором труда в Курганской области назначена Малахевич Оксана Борисовна», — говорится в сообщении госструктуры. Оксана Малахевич исполняла обязанности руководителя гострудинспекции после ухода с должности предыдущего начальника ведомства Олега Антропова. При Антропове она работала заместителем руководителя инспекции. Ранее URA.RU писало, что в марте 2021 года Олег Антропов написал заявлении об увольнении. Его кандидатуру рассматривали на должность заместителя управляющего курганским отделением Фонда социального страхования, но должность он не получил. В октябре стало известно, что Андропов планирует устроиться в курганское отделение Пенсионного фонда РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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