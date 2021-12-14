В госструктуре Курганской области назначен руководитель

Руководителем гострудинспекции в Курганской области назначена Оксана Малахевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителем Государственной инспекции труда в Курганской области назначена Оксана Малахевич. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ с 13 декабря 2021 года руководителем Государственной инспекции труда в Курганской области — главным государственным инспектором труда в Курганской области назначена Малахевич Оксана Борисовна», — говорится в сообщении госструктуры.

Оксана Малахевич исполняла обязанности руководителя гострудинспекции после ухода с должности предыдущего начальника ведомства Олега Антропова. При Антропове она работала заместителем руководителя инспекции.

Ранее URA.RU писало, что в марте 2021 года Олег Антропов написал заявлении об увольнении. Его кандидатуру рассматривали на должность заместителя управляющего курганским отделением Фонда социального страхования, но должность он не получил. В октябре стало известно, что Андропов планирует устроиться в курганское отделение Пенсионного фонда РФ.