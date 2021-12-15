15 декабря 2021
14 декабря 2021

В ЯНАО начался суд над педофилом из Самары

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
В Ноябрьске пройдет суд над педофилом из Самарской области Фото:

В ЯНАО следствие собрало доказательства вины педофила из Самарской области и направило дело для рассмотрения в суд. Как сообщается на официальном сайте окружного СКР, мужчина изготавливал и распространял порнографический материал с участием девочки из Ноябрьска.

«Используя информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“, злоумышленник вел с потерпевшей переписку на сексуальные темы, предоставлял ей порнографические изображения, а также использовал ее в целях изготовления порнографических материалов. Следствием собрано достаточно доказательств вины злоумышленника, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении следственного комитета.

Педофил из Самарской области в октябре 2019 года начал общение с малолетней жительницей Ноябрьска. Обвиняемый использовал несовершеннолетнюю для изготовления порнографических материалов.

Правоохранители задержали его в Самарской области и отправили в Ноябрьск под стражу. В квартире преступника были изъяты технические средства связи, при помощи которых изготавливалась порнография с участием несовершеннолетней.

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В ЯНАО следствие собрало доказательства вины педофила из Самарской области и направило дело для рассмотрения в суд. Как сообщается на официальном сайте окружного СКР, мужчина изготавливал и распространял порнографический материал с участием девочки из Ноябрьска. «Используя информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“, злоумышленник вел с потерпевшей переписку на сексуальные темы, предоставлял ей порнографические изображения, а также использовал ее в целях изготовления порнографических материалов. Следствием собрано достаточно доказательств вины злоумышленника, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении следственного комитета. Педофил из Самарской области в октябре 2019 года начал общение с малолетней жительницей Ноябрьска. Обвиняемый использовал несовершеннолетнюю для изготовления порнографических материалов. Правоохранители задержали его в Самарской области и отправили в Ноябрьск под стражу. В квартире преступника были изъяты технические средства связи, при помощи которых изготавливалась порнография с участием несовершеннолетней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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