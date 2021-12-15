В ЯНАО начался суд над педофилом из Самары

В Ноябрьске пройдет суд над педофилом из Самарской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО следствие собрало доказательства вины педофила из Самарской области и направило дело для рассмотрения в суд. Как сообщается на официальном сайте окружного СКР, мужчина изготавливал и распространял порнографический материал с участием девочки из Ноябрьска.

«Используя информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“, злоумышленник вел с потерпевшей переписку на сексуальные темы, предоставлял ей порнографические изображения, а также использовал ее в целях изготовления порнографических материалов. Следствием собрано достаточно доказательств вины злоумышленника, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении следственного комитета.

Педофил из Самарской области в октябре 2019 года начал общение с малолетней жительницей Ноябрьска. Обвиняемый использовал несовершеннолетнюю для изготовления порнографических материалов.

Правоохранители задержали его в Самарской области и отправили в Ноябрьск под стражу. В квартире преступника были изъяты технические средства связи, при помощи которых изготавливалась порнография с участием несовершеннолетней.