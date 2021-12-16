16 декабря 2021

В Курганской области открыли парк за 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной каток в Радуга парке. Екатеринбург, каток, колесо обозрения, радуга парк
Площадь территории парка составила 30 гектаров (архивное фото) Фото:

В Далматове (Курганская область) 17 декабря открыли спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща», стоимость которого составила почти 50 млн рублей. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Экопарк „Березовая роща“ открыли в Далматово 17 декабря. Это первый такой объект в Курганской области», — указано в сообщении.

На территории парка находятся лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки, скейт-парк, корт, зона для стритбола, волейбольное поле, площадка для воркаута и арт-объекты. «Я с большой любовью и трепетом отношусь к вашему городу. У вас тепло, особенно в монастыре», — заявил глава региона Вадим Шумков, который участвовал в открытии парка. Он отметил, что далматовцы умеют работать, а в этом парке смогут отдыхать.

Площадь экопарка составила 30 гектаров. Ранее в «Березовой роще» установили арт-объект «Литературный стол». На нем изображены фрагменты сказок.

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В Далматове (Курганская область) 17 декабря открыли спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща», стоимость которого составила почти 50 млн рублей. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Экопарк „Березовая роща“ открыли в Далматово 17 декабря. Это первый такой объект в Курганской области», — указано в сообщении. На территории парка находятся лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки, скейт-парк, корт, зона для стритбола, волейбольное поле, площадка для воркаута и арт-объекты. «Я с большой любовью и трепетом отношусь к вашему городу. У вас тепло, особенно в монастыре», — заявил глава региона Вадим Шумков, который участвовал в открытии парка. Он отметил, что далматовцы умеют работать, а в этом парке смогут отдыхать. Площадь экопарка составила 30 гектаров. Ранее в «Березовой роще» установили арт-объект «Литературный стол». На нем изображены фрагменты сказок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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