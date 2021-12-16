В Курганской области открыли парк за 50 млн рублей

Площадь территории парка составила 30 гектаров (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Далматове (Курганская область) 17 декабря открыли спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща», стоимость которого составила почти 50 млн рублей. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Экопарк „Березовая роща“ открыли в Далматово 17 декабря. Это первый такой объект в Курганской области», — указано в сообщении.

На территории парка находятся лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки, скейт-парк, корт, зона для стритбола, волейбольное поле, площадка для воркаута и арт-объекты. «Я с большой любовью и трепетом отношусь к вашему городу. У вас тепло, особенно в монастыре», — заявил глава региона Вадим Шумков, который участвовал в открытии парка. Он отметил, что далматовцы умеют работать, а в этом парке смогут отдыхать.

Площадь экопарка составила 30 гектаров. Ранее в «Березовой роще» установили арт-объект «Литературный стол». На нем изображены фрагменты сказок.