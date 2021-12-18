18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Деньги пенсионерки из ЯНАО незаконно перевели в НПФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
207 тысяч рублей были незаконно переведены из пенсионного фонда России в НПФ «Будущее» Фото:

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» перевел накопления жительницы Пуровского района в размере 207 тысяч рублей из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в 2019 году без согласия и заявления женщины между ней и АО „НПФ Будущее“ заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В этой связи из Пенсионного фонда России в акционерное общество переведены накопления женщины на сумму 207 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурор Пуровского района обратился с иском в суд. В суде требования прокурора удовлетворили, договор с НПФ признали недействительным и на фонд возложили обязанность передать пенсионные накопления с процентами в 44 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла в Надыме. Один негосударственных пенсионный фонд передал накопления местной жительницы без ее разрешения в НПФ «Будущее». Суд возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести средства предыдущей компании.

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Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» перевел накопления жительницы Пуровского района в размере 207 тысяч рублей из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в 2019 году без согласия и заявления женщины между ней и АО „НПФ Будущее“ заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В этой связи из Пенсионного фонда России в акционерное общество переведены накопления женщины на сумму 207 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокурор Пуровского района обратился с иском в суд. В суде требования прокурора удовлетворили, договор с НПФ признали недействительным и на фонд возложили обязанность передать пенсионные накопления с процентами в 44 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла в Надыме. Один негосударственных пенсионный фонд передал накопления местной жительницы без ее разрешения в НПФ «Будущее». Суд возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести средства предыдущей компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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