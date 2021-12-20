Власти ЯНАО меняют расценки на услуги МФЦ

Для жителей ЯНАО, получающих услуги МФЦ на дому, изменят цены. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.
«Настоящий порядок устанавливает условия осуществления государственным учреждением ЯНАО „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“ выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов от заявителей в пределах одного населенного пункта», — говорится в документах. Выезд осуществляется бесплатно только для льготных категорий граждан.
Стоимость разового вызова сотрудника, если у МФЦ есть свой транспорт, в черте населенного пункта обойдется в 4 тысячи рублей. При отсутствии общественного транспорта или транспорта у МФЦ стоимость вызова составит 6 100 рублей. В случае использования общественного транспорта выездные услуги центра обойдутся в 2 тысячи рублей. Стоимость услуг указана без НДС. На данный момент стоимость выездного обслуживания составляет 4 800 рублей.
Подать заявку на вызов сотрудника можно по телефону горячей линии МФЦ, через электронную почту или личное обращение в учреждение. Услуга осуществляется только после оплаты.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не могут попасть в МФЦ. Талоны на посещение центра быстро разбирают, а в «живой очереди» приема приходится ждать на улице.
Для жителей ЯНАО, получающих услуги МФЦ на дому, изменят цены. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Настоящий порядок устанавливает условия осуществления государственным учреждением ЯНАО „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“ выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов от заявителей в пределах одного населенного пункта», — говорится в документах. Выезд осуществляется бесплатно только для льготных категорий граждан. Стоимость разового вызова сотрудника, если у МФЦ есть свой транспорт, в черте населенного пункта обойдется в 4 тысячи рублей. При отсутствии общественного транспорта или транспорта у МФЦ стоимость вызова составит 6 100 рублей. В случае использования общественного транспорта выездные услуги центра обойдутся в 2 тысячи рублей. Стоимость услуг указана без НДС. На данный момент стоимость выездного обслуживания составляет 4 800 рублей. Подать заявку на вызов сотрудника можно по телефону горячей линии МФЦ, через электронную почту или личное обращение в учреждение. Услуга осуществляется только после оплаты. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не могут попасть в МФЦ. Талоны на посещение центра быстро разбирают, а в «живой очереди» приема приходится ждать на улице.