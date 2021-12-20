20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Власти ЯНАО меняют расценки на услуги МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт переписи населения в МФЦ. Челябинск, госуслуги, очередь , многофункциональный центр, мфц
Стоимость вызова сотрудника МФЦ на дом варьируется от двух до шести тысяч рублей Фото:

Для жителей ЯНАО, получающих услуги МФЦ на дому, изменят цены. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Настоящий порядок устанавливает условия осуществления государственным учреждением ЯНАО „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“ выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов от заявителей в пределах одного населенного пункта», — говорится в документах. Выезд осуществляется бесплатно только для льготных категорий граждан.

Стоимость разового вызова сотрудника, если у МФЦ есть свой транспорт, в черте населенного пункта обойдется в 4 тысячи рублей. При отсутствии общественного транспорта или транспорта у МФЦ стоимость вызова составит 6 100 рублей. В случае использования общественного транспорта выездные услуги центра обойдутся в 2 тысячи рублей. Стоимость услуг указана без НДС. На данный момент стоимость выездного обслуживания составляет 4 800 рублей.

Подать заявку на вызов сотрудника можно по телефону горячей линии МФЦ, через электронную почту или личное обращение в учреждение. Услуга осуществляется только после оплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не могут попасть в МФЦ. Талоны на посещение центра быстро разбирают, а в «живой очереди» приема приходится ждать на улице.

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Для жителей ЯНАО, получающих услуги МФЦ на дому, изменят цены. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Настоящий порядок устанавливает условия осуществления государственным учреждением ЯНАО „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“ выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов от заявителей в пределах одного населенного пункта», — говорится в документах. Выезд осуществляется бесплатно только для льготных категорий граждан. Стоимость разового вызова сотрудника, если у МФЦ есть свой транспорт, в черте населенного пункта обойдется в 4 тысячи рублей. При отсутствии общественного транспорта или транспорта у МФЦ стоимость вызова составит 6 100 рублей. В случае использования общественного транспорта выездные услуги центра обойдутся в 2 тысячи рублей. Стоимость услуг указана без НДС. На данный момент стоимость выездного обслуживания составляет 4 800 рублей. Подать заявку на вызов сотрудника можно по телефону горячей линии МФЦ, через электронную почту или личное обращение в учреждение. Услуга осуществляется только после оплаты. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не могут попасть в МФЦ. Талоны на посещение центра быстро разбирают, а в «живой очереди» приема приходится ждать на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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