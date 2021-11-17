Жители ЯНАО пожаловались на невозможность попасть в МФЦ

Электронная запись в МФЦ прекратилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) не могут записаться в МФЦ. Как они сообщают в соцсети «ВКонтакте», талоны на посещение центра быстро разбирают, а в «живой очереди» приема приходится ждать на улице.

«Народ, кто в курсе что случилось с МФЦ? На „южке“ через интернет запись только на 30 ноября, на „северке“ только на 1 декабря… На дверях у них есть какие-либо пояснения?», — написал в группе «ГОРОРО» Сергей Антонов. Мужчина отметил, что к вечеру талоны закончились и записи нет вообще.

Местные жители отмечают, что из-за коронавирусных ограничений около МФЦ в Восточном микрорайоне образовалась толпа, которая ждала своей очереди на улице. «Там вообще жесть что. Кругом типа „изоляция“, зато на „северке“ толпа стояла аж с улицы», — написала Хадижат Дулдаева. «На „северке“ МФЦ вообще похоже на аэропорт с толпой улетающих вахтовиков», — добавила Наталья Север.

Новоуренгойцы также сообщили, что многофункциональный центр на улице Юбилейная, 1д и вовсе не работает. «На „южке“ закрыто до нового года МФЦ», — написала Ольга Смородина.

В Многофункциональный центр агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить в бумажном формате в МФЦ. Он понадобится тем, кто не зарегистрирован на Госуслугах и не имеет электронного документа.