20 декабря 2021

Завод переработки опасных отходов построят в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , сетка, отходы, мусорный контейнер, рабочий, мусороперегрузочная станция
В Курганской области будут перерабатывать опасные отходы на новом заводе Фото:

В городе Щучье в Курганской области вскоре начнут строить завод по уничтожению опасных отходов. Власти заключили с подрядчиками контракты на выполнение строительных работ и поставку оборудования. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин на совещании по вопросам ликвидации опасных отходов, пишет ТАСС.

«В декабре 2021 года уже заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, пуско-наладочных работ по созданию двух производственно-технических комплексов», — сказал замминистра. Заводы в рамках экотехнопарков (ЭТП) по переработке опасных отходов появятся в Курганской и Саратовской областях.

Объекты будут построены до 2023 года. Строительством семи экотехнопарков в стране занимается Федеральный экологический оператор — структура госкорпорации «Росатом».

Ранее URA.RU писало, что на завод в Щучье, где уничтожали химоружие, повезут промышленные отходы 1 и 2 классов опасности. Предприятие начнет работать в конце 2023 года. На переоборудование завода в Щучье предусмотрено около шести млрд рублей. Перевозка отходов будет производиться на специальном транспорте, оборудованном системой ГЛОНАСС. В Росатоме поясняли, что всего по стране начнут работать семь аналогичных предприятий. Это необходимость, потому что ежегодно в России образуется 350 тысяч тонн промышленных отходов. Кроме того, имеются накопления прежних лет. Самые крупные места хранения таких отходов находятся под Санкт-Петербургом и Усолье (Иркутская область).

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В городе Щучье в Курганской области вскоре начнут строить завод по уничтожению опасных отходов. Власти заключили с подрядчиками контракты на выполнение строительных работ и поставку оборудования. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин на совещании по вопросам ликвидации опасных отходов, пишет ТАСС. «В декабре 2021 года уже заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, пуско-наладочных работ по созданию двух производственно-технических комплексов», — сказал замминистра. Заводы в рамках экотехнопарков (ЭТП) по переработке опасных отходов появятся в Курганской и Саратовской областях. Объекты будут построены до 2023 года. Строительством семи экотехнопарков в стране занимается Федеральный экологический оператор — структура госкорпорации «Росатом». Ранее URA.RU писало, что на завод в Щучье, где уничтожали химоружие, повезут промышленные отходы 1 и 2 классов опасности. Предприятие начнет работать в конце 2023 года. На переоборудование завода в Щучье предусмотрено около шести млрд рублей. Перевозка отходов будет производиться на специальном транспорте, оборудованном системой ГЛОНАСС. В Росатоме поясняли, что всего по стране начнут работать семь аналогичных предприятий. Это необходимость, потому что ежегодно в России образуется 350 тысяч тонн промышленных отходов. Кроме того, имеются накопления прежних лет. Самые крупные места хранения таких отходов находятся под Санкт-Петербургом и Усолье (Иркутская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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