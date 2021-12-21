Администрация Тюмени сохранит акции компании, приносящей убытки

В мэрии Тюмени не планируют проводить приватизацию убыточного актива Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени не будет избавляться от акций АО «Тюменская ярмарка», которое признано убыточным. Об этом URA.RU рассказали в департаменте имущественных отношений мэрии.

«В муниципальной собственности Тюмени находится 89,35% акций АО „Тюменская ярмарка“. В прогнозный план приватизации имущества на 2022 год они не включены», — рассказали URA.RU в департаменте имущественных отношений мэрии Тюмени.

Ранее агентство писало, что городская Счетная палата признала данный актив администрации убыточным. Акционерное общество уже почти четыре года постепенно теряет прибыль.

В департаменте имущества пояснили, с чем это связано. Так, по мнению властей, из-за распространения коронавируса многие организации перешли на удаленный формат работы и стали презентовать свою продукцию не на площадке «Тюменской ярмарки», а в интернете.

«Советом директоров Общества утвержден план деятельности на 2022—2024 годы. Он предусматривает поэтапное снижение убытков и мероприятия по финансовому оздоровлению», — отметили в городском департаменте имущества.