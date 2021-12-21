21 декабря 2021
20 декабря 2021

Администрация Тюмени сохранит акции компании, приносящей убытки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходы. Тюмень, администрация тюмени, городская дума, прохожие, пешеходы, городская дума тюмени
В мэрии Тюмени не планируют проводить приватизацию убыточного актива Фото:

Администрация Тюмени не будет избавляться от акций АО «Тюменская ярмарка», которое признано убыточным. Об этом URA.RU рассказали в департаменте имущественных отношений мэрии.

«В муниципальной собственности Тюмени находится 89,35% акций АО „Тюменская ярмарка“. В прогнозный план приватизации имущества на 2022 год они не включены», — рассказали URA.RU в департаменте имущественных отношений мэрии Тюмени.

Ранее агентство писало, что городская Счетная палата признала данный актив администрации убыточным. Акционерное общество уже почти четыре года постепенно теряет прибыль.

В департаменте имущества пояснили, с чем это связано. Так, по мнению властей, из-за распространения коронавируса многие организации перешли на удаленный формат работы и стали презентовать свою продукцию не на площадке «Тюменской ярмарки», а в интернете.

«Советом директоров Общества утвержден план деятельности на 2022—2024 годы. Он предусматривает поэтапное снижение убытков и мероприятия по финансовому оздоровлению», — отметили в городском департаменте имущества.

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Администрация Тюмени не будет избавляться от акций АО «Тюменская ярмарка», которое признано убыточным. Об этом URA.RU рассказали в департаменте имущественных отношений мэрии. «В муниципальной собственности Тюмени находится 89,35% акций АО „Тюменская ярмарка“. В прогнозный план приватизации имущества на 2022 год они не включены», — рассказали URA.RU в департаменте имущественных отношений мэрии Тюмени. Ранее агентство писало, что городская Счетная палата признала данный актив администрации убыточным. Акционерное общество уже почти четыре года постепенно теряет прибыль. В департаменте имущества пояснили, с чем это связано. Так, по мнению властей, из-за распространения коронавируса многие организации перешли на удаленный формат работы и стали презентовать свою продукцию не на площадке «Тюменской ярмарки», а в интернете. «Советом директоров Общества утвержден план деятельности на 2022—2024 годы. Он предусматривает поэтапное снижение убытков и мероприятия по финансовому оздоровлению», — отметили в городском департаменте имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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