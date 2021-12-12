У властей Тюмени нашли убыточный актив

Устаревшее здание, конкуренция и коронавирус ввергли «Тюменскую ярмарку» в убытки Фото: expo72.ru

Акционерное общество «Тюменская ярмарка», акции которого принадлежат администрации города, признано убыточным, так как уже несколько лет теряет выручку, не выдерживая конкуренции с другими выставочными площадями. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты Тюмени, проведя проверку компании.

«Проведена проверка деятельности АО „Тюменская ярмарка“, пакет акций которого находится в муниципальной собственности города Тюмени. Деятельность Общества является убыточной. С 2017 года наблюдается тенденция снижения объемов выручки от основной деятельности», — сообщается на сайте Счетной палаты Тюмени.

Причиной падения доходов компании специалисты называют устаревший вид здания областного экспоцентра. Кроме того, в Тюмени есть множество других выставочных залов, с которыми «Тюменская ярмарка» не выдерживает конкуренции.

По данным сервиса СБИС, в 2020 году «Тюменская ярмарка» ушла в минус по доходам на 10,8 млн рублей: при выручке в 34,5 млн, расходы составили 45,3 млн рублей. Подобного размера убытков Общество не несло за все время существования. Согласно выводам Счетной палаты, виной всему коронавирусные ограничения.

Администрации города рекомендовали рассмотреть вопрос об использовании здания компании в других целях. Информацию об убыточности Общества также передали в городскую думу. URA.RU направило запрос в мэрию Тюмени.