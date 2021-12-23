Долги по зарплате в Курганской области выросли за месяц в 3 раза

24 декабря 2021 в 08:40 Размер текста - 17 +

Суммарная задолженность по зарплате достигла 4,4 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Долги по зарплате в организациях Курганской области на 1 ноября достигли 4,4 млн рублей. Это в 3,1 раза больше, чем было зафиксировано в начале октября. Такие данные приводит Свердловскстат. «Просроченная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 года составила 4,4 млн рублей. Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, составила 107 человек», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении региона. По данным ведомства, в начале октября суммарная задолженность по зарплате в Курганской области составляла 1,4 млн, а в начале сентября — 1,1 млн рублей. Причинами роста задолженности называются недостаточность средств организаций и несвоевременное получение денег из местного бюджета. «Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 41,9% от общего объема просроченной задолженности по заработной плате», — отмечают авторы доклада. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники дорожной компании ООО «С-ДСУ 111» (Тула, с филиалом в Тюмени), которая бросила ремонт дороги Курган-Тюмень, заявили, что компания задолжала им по 500 тысяч рублей. При этом задолженность работникам придется доказывать в судах. В июне появилась информация, что обанкротившийся завод цветного литья, который считался одним из двух крупнейших должников по зарплате в Кургане, рассчитался с рабочими. Погасить задолженность в размере 17,1 млн рублей удалось после продажи предприятия инвестору из Орла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Долги по зарплате в организациях Курганской области на 1 ноября достигли 4,4 млн рублей. Это в 3,1 раза больше, чем было зафиксировано в начале октября. Такие данные приводит Свердловскстат. «Просроченная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 года составила 4,4 млн рублей. Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, составила 107 человек», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении региона. По данным ведомства, в начале октября суммарная задолженность по зарплате в Курганской области составляла 1,4 млн, а в начале сентября — 1,1 млн рублей. Причинами роста задолженности называются недостаточность средств организаций и несвоевременное получение денег из местного бюджета. «Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 41,9% от общего объема просроченной задолженности по заработной плате», — отмечают авторы доклада. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники дорожной компании ООО «С-ДСУ 111» (Тула, с филиалом в Тюмени), которая бросила ремонт дороги Курган-Тюмень, заявили, что компания задолжала им по 500 тысяч рублей. При этом задолженность работникам придется доказывать в судах. В июне появилась информация, что обанкротившийся завод цветного литья, который считался одним из двух крупнейших должников по зарплате в Кургане, рассчитался с рабочими. Погасить задолженность в размере 17,1 млн рублей удалось после продажи предприятия инвестору из Орла.