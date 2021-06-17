Крупный должник по зарплате в Кургане выплатил деньги рабочим

269 работников завода цветного литья дождались заработанных денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обанкроченный завод цветного литья (ЗЦЛ), который считался одним из двух крупнейших должников по зарплате в Кургане, рассчитался с рабочими. Деньги появились после продажи предприятия инвестору из Орла. Информация об этом опубликована на сайте правительства Курганской области.

«Предприятие „Модуль Сервис“ — новый инвестор, который намерен восстановить курганский завод цветного литья, выполнил свое первое обязательство — оплатил всю сумму сделки. Это позволило конкурсному управляющему ООО „ЗЦЛ“ полностью погасить задолженность по заработной плате в размере 17,1 миллиона рублей перед 269 работниками предприятия-банкрота», — говорится в сообщении.

Новый инвестор планирует возобновить производство на предприятии, сообщил директор департамента экономики Курганской области Владимир Ковалев, слова которого приводит пресс-служба главы региона. «На данный момент „Модуль Сервис“ оформляет необходимые документы и проходит процедуры, чтобы запустить завод», — рассказал он.

О покупке ЗЦЛ компанией «Модуль Сервис» из Орла URA.RU сообщало в мае. Полученные деньги планировали направить на погашение долгов. На конец 2020 года долги по зарплате на ЗЦЛ превышали 17 млн рублей. Больше было только у другого обанкроченного предприятия — завода каркасно-панельного домостроения (18,3 млн рублей). Общая сумма долгов по зарплате в Кургане составляла 35,7 млн рублей.

ЗЦЛ ввели в эксплуатацию в 2010 году. Предприятие производило дверную фурнитуру и декоративные изделия из цветных металлов. Продукцию поставляли в крупные торговые сети, в том числе в гипермаркеты Leroy Merlin. Председателем совета директоров завода был бывший заместитель губернатора Дмитрий Бектимиров, которого в 2011 году осудили за коррупцию. В 2018 году суд признал ЗЦЛ банкротом, в 2020 году его имущество выставили на продажу.