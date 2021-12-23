23 декабря 2021
22 декабря 2021

Власти ЯНАО отдадут свои соцсети Центру управления регионом

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ямала подключаются к единой системе «Госпаблики» Фото:

Официальные аккаунты органов госвласти ЯНАО и муниципалитетов в соцсетях подключат к платформе обратной связи «Госпаблики». С ее помощью Центр управления регионом (ЦУР) сможет отслеживать инциденты в ямальских сообществах и оперативно отвечать на замечания, сообщается в документе на сайте окружного правительства.

«Утвердить порядок организации работы исполнительных органов государственной власти ЯНАО и подведомственных им государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений с их официальными аккаунтами в социальных сетях в интернете с использованием компонента „Госпаблики“», — говорится в документе. В пресс-службе правительства добавили, что система «Госпаблики» предназначена для работы с официальными аккаунтами, куратором является ЦУР.

Платформа обратной связи «Госпаблики» развивается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Центр управления регионом ЯНАО будет осуществлять информационное, консультативное и методическое сопровождение работы властей региона в интернете.

Ранее URA.RU сообщало, что страницы региональных и муниципальных властей в соцсетях перейдут под контроль проправительственного АНО «Диалог» в рамках его нового проекта — «Госпаблики». Таким образом столица будет лично следить за работой в регионах России.

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Официальные аккаунты органов госвласти ЯНАО и муниципалитетов в соцсетях подключат к платформе обратной связи «Госпаблики». С ее помощью Центр управления регионом (ЦУР) сможет отслеживать инциденты в ямальских сообществах и оперативно отвечать на замечания, сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Утвердить порядок организации работы исполнительных органов государственной власти ЯНАО и подведомственных им государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений с их официальными аккаунтами в социальных сетях в интернете с использованием компонента „Госпаблики“», — говорится в документе. В пресс-службе правительства добавили, что система «Госпаблики» предназначена для работы с официальными аккаунтами, куратором является ЦУР. Платформа обратной связи «Госпаблики» развивается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Центр управления регионом ЯНАО будет осуществлять информационное, консультативное и методическое сопровождение работы властей региона в интернете. Ранее URA.RU сообщало, что страницы региональных и муниципальных властей в соцсетях перейдут под контроль проправительственного АНО «Диалог» в рамках его нового проекта — «Госпаблики». Таким образом столица будет лично следить за работой в регионах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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