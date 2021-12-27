27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

Тюменский губернатор сделал детям дорогие подарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Тюменской области принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор исполнил мечты детей-участников акции «Елка желаний», подарив одному из них спортивный тренажер шведская стенка, а другому — путевку в Санкт-Петербург. Об этом глава региона рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня пообщался с двумя замечательными ребятишками — Елизаветой и Даниилом. Они написали письма на „Елку желаний“. Мечта Елизаветы — побывать в Санкт-Петербурге и увидеть Петергофский дворец. А Даниил очень хотел, чтобы в его комнате появилась шведская стенка. Желания детей были исполнены», — отметил глава региона в своей публикации.

Он добавил, что в Санкт-Петербург Елизавета отправится со своей мамой, а Даниил пообещал губернатору усердно заниматься спортом. «Важно, чтобы мечты детей исполнялись», — резюмировал глава региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор исполнил мечты детей-участников акции «Елка желаний», подарив одному из них спортивный тренажер шведская стенка, а другому — путевку в Санкт-Петербург. Об этом глава региона рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня пообщался с двумя замечательными ребятишками — Елизаветой и Даниилом. Они написали письма на „Елку желаний“. Мечта Елизаветы — побывать в Санкт-Петербурге и увидеть Петергофский дворец. А Даниил очень хотел, чтобы в его комнате появилась шведская стенка. Желания детей были исполнены», — отметил глава региона в своей публикации. Он добавил, что в Санкт-Петербург Елизавета отправится со своей мамой, а Даниил пообещал губернатору усердно заниматься спортом. «Важно, чтобы мечты детей исполнялись», — резюмировал глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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