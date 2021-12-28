В праздники тюменцы могут без QR-кодов посещать торговые центры, рестораны и ряд других заведений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В период новогодних праздников тюменцы смогут посетить ряд развлекательных заведений, даже если у них нет QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. URA.RU составило список мест, где можно отдыхать свободно, а также напомнило, где ограничения по-прежнему действуют.

Без QR-кода и справок о перенесенном коронавирусе можно посещать следующие объекты:

ночные клубы и дискотеки;

караоке, кальянные и боулинги;

батутные центры;

базы отдыха, турбазы, пансионаты;

общепит (до 23:00);

кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк;

объекты спорта, фитнес-центры;

аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники;

торговые центры.

Кроме того, жители области смогут заняться собой — сходить на массаж, в салон красоты или парикмахерскую. В них QR-код на праздниках также предъявлять будет не нужно. Во всех вышеназванных заведениях у граждан также не могут требовать ПЦР-тесты или медотводы от вакцинации.

Следует помнить, что отсутствие требования о предъявлении QR-кодов не отменяет соблюдение противоэпидемических мер. Также действуют следующие запреты:

посещение кафе, ресторанов и баров после 23:00 без предъявления QR-кода;

курение кальянов в ресторанах, барах и кафе;

нахождение без маски в общественных местах.