В период новогодних праздников тюменцы смогут посетить ряд развлекательных заведений, даже если у них нет QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. URA.RU составило список мест, где можно отдыхать свободно, а также напомнило, где ограничения по-прежнему действуют.
Без QR-кода и справок о перенесенном коронавирусе можно посещать следующие объекты:
ночные клубы и дискотеки;
караоке, кальянные и боулинги;
батутные центры;
базы отдыха, турбазы, пансионаты;
общепит (до 23:00);
кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк;
объекты спорта, фитнес-центры;
аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники;
торговые центры.
Кроме того, жители области смогут заняться собой — сходить на массаж, в салон красоты или парикмахерскую. В них QR-код на праздниках также предъявлять будет не нужно. Во всех вышеназванных заведениях у граждан также не могут требовать ПЦР-тесты или медотводы от вакцинации.
Следует помнить, что отсутствие требования о предъявлении QR-кодов не отменяет соблюдение противоэпидемических мер. Также действуют следующие запреты:
посещение кафе, ресторанов и баров после 23:00 без предъявления QR-кода;
В период новогодних праздников тюменцы смогут посетить ряд развлекательных заведений, даже если у них нет QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. URA.RU составило список мест, где можно отдыхать свободно, а также напомнило, где ограничения по-прежнему действуют. Без QR-кода и справок о перенесенном коронавирусе можно посещать следующие объекты: Кроме того, жители области смогут заняться собой — сходить на массаж, в салон красоты или парикмахерскую. В них QR-код на праздниках также предъявлять будет не нужно. Во всех вышеназванных заведениях у граждан также не могут требовать ПЦР-тесты или медотводы от вакцинации. Следует помнить, что отсутствие требования о предъявлении QR-кодов не отменяет соблюдение противоэпидемических мер. Также действуют следующие запреты: