28 декабря 2021

Куда тюменцы могут попасть без QR-кодов в праздники. Обновленный список запретов

© Служба новостей «URA.RU»
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В праздники тюменцы могут без QR-кодов посещать торговые центры, рестораны и ряд других заведений Фото:
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В период новогодних праздников тюменцы смогут посетить ряд развлекательных заведений, даже если у них нет QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. URA.RU составило список мест, где можно отдыхать свободно, а также напомнило, где ограничения по-прежнему действуют.

Без QR-кода и справок о перенесенном коронавирусе можно посещать следующие объекты:

  • ночные клубы и дискотеки;
  • караоке, кальянные и боулинги;
  • батутные центры;
  • базы отдыха, турбазы, пансионаты;
  • общепит (до 23:00);
  • кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк;
  • объекты спорта, фитнес-центры;
  • аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники;
  • торговые центры.

Кроме того, жители области смогут заняться собой — сходить на массаж, в салон красоты или парикмахерскую. В них QR-код на праздниках также предъявлять будет не нужно. Во всех вышеназванных заведениях у граждан также не могут требовать ПЦР-тесты или медотводы от вакцинации.

Следует помнить, что отсутствие требования о предъявлении QR-кодов не отменяет соблюдение противоэпидемических мер. Также действуют следующие запреты:

  • посещение кафе, ресторанов и баров после 23:00 без предъявления QR-кода;
  • курение кальянов в ресторанах, барах и кафе;
  • нахождение без маски в общественных местах.

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В период новогодних праздников тюменцы смогут посетить ряд развлекательных заведений, даже если у них нет QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. URA.RU составило список мест, где можно отдыхать свободно, а также напомнило, где ограничения по-прежнему действуют. Без QR-кода и справок о перенесенном коронавирусе можно посещать следующие объекты: Кроме того, жители области смогут заняться собой — сходить на массаж, в салон красоты или парикмахерскую. В них QR-код на праздниках также предъявлять будет не нужно. Во всех вышеназванных заведениях у граждан также не могут требовать ПЦР-тесты или медотводы от вакцинации. Следует помнить, что отсутствие требования о предъявлении QR-кодов не отменяет соблюдение противоэпидемических мер. Также действуют следующие запреты:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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