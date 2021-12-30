30 декабря 2021
29 декабря 2021

Курганские власти ослабили COVID-ограничения на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Послабление жителям региона сделали до 15 января Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области оперштаб по борьбе с COVID принял ряд изменений в действовавшие ограничения. С 31 декабря разрешается проведение культурно-массовых мероприятий на улице численностью до тысячи человек.

«Увеличена наполняемость залов на мероприятиях с детьми до 75% от количества мест. Кроме того, приостановлено требование предъявлять документы, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание в торговых объектах. Новый порядок будет действовать до 15 января», — сказано в telegram-канале «Курганская область официально».

Ранее URA.RU сообщало, что по решению оперативного штаба по противодействию распространения COVID в Курганской области приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Перед этим в регионе разрешили проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, библиотеках, музеях, учреждениях допобразования с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала.

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В Курганской области оперштаб по борьбе с COVID принял ряд изменений в действовавшие ограничения. С 31 декабря разрешается проведение культурно-массовых мероприятий на улице численностью до тысячи человек. «Увеличена наполняемость залов на мероприятиях с детьми до 75% от количества мест. Кроме того, приостановлено требование предъявлять документы, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание в торговых объектах. Новый порядок будет действовать до 15 января», — сказано в telegram-канале «Курганская область официально». Ранее URA.RU сообщало, что по решению оперативного штаба по противодействию распространения COVID в Курганской области приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Перед этим в регионе разрешили проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, библиотеках, музеях, учреждениях допобразования с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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