Тюменцы пожаловались на сильный запах гари

Жители Тюмени сообщили, что заметили запах гари и плотную дымку над городом. В МЧС рассказали, что сообщений о крупных пожарах не было.
«У меня дома запах гари и видна плотная дымка над городом», — цитирует «Тюменская область сегодня» жительницу Заречного микрорайона Екатерину. «Всю ночь была открыта форточка, а утром вдруг с улицы потянуло запахом гари», — заявила жительница второго восточного микрорайона Светлана.
Причиной заметного запаха гари стали морозы. Жители частного сектора усиленно топят печи, дым от которых заметен в Тюмени, сообщает издание.
«На данный момент в Тюмени и области не зарегистрировано ни одного крупного возгорания. Действующих пожаров на территории региона нет», — отметила врио пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.
Жители Тюмени сообщили, что заметили запах гари и плотную дымку над городом. В МЧС рассказали, что сообщений о крупных пожарах не было. «У меня дома запах гари и видна плотная дымка над городом», — цитирует «Тюменская область сегодня» жительницу Заречного микрорайона Екатерину. «Всю ночь была открыта форточка, а утром вдруг с улицы потянуло запахом гари», — заявила жительница второго восточного микрорайона Светлана. Причиной заметного запаха гари стали морозы. Жители частного сектора усиленно топят печи, дым от которых заметен в Тюмени, сообщает издание. «На данный момент в Тюмени и области не зарегистрировано ни одного крупного возгорания. Действующих пожаров на территории региона нет», — отметила врио пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.