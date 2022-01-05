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Тюменцы пожаловались на сильный запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, деревенская жизнь, дым из трубы, печное отопление
В частном секторе топят печи, поэтому в Тюмени заметен дым Фото:

Жители Тюмени сообщили, что заметили запах гари и плотную дымку над городом. В МЧС рассказали, что сообщений о крупных пожарах не было.

«У меня дома запах гари и видна плотная дымка над городом», — цитирует «Тюменская область сегодня» жительницу Заречного микрорайона Екатерину. «Всю ночь была открыта форточка, а утром вдруг с улицы потянуло запахом гари», — заявила жительница второго восточного микрорайона Светлана.

Причиной заметного запаха гари стали морозы. Жители частного сектора усиленно топят печи, дым от которых заметен в Тюмени, сообщает издание.

«На данный момент в Тюмени и области не зарегистрировано ни одного крупного возгорания. Действующих пожаров на территории региона нет», — отметила врио пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

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Жители Тюмени сообщили, что заметили запах гари и плотную дымку над городом. В МЧС рассказали, что сообщений о крупных пожарах не было. «У меня дома запах гари и видна плотная дымка над городом», — цитирует «Тюменская область сегодня» жительницу Заречного микрорайона Екатерину. «Всю ночь была открыта форточка, а утром вдруг с улицы потянуло запахом гари», — заявила жительница второго восточного микрорайона Светлана. Причиной заметного запаха гари стали морозы. Жители частного сектора усиленно топят печи, дым от которых заметен в Тюмени, сообщает издание. «На данный момент в Тюмени и области не зарегистрировано ни одного крупного возгорания. Действующих пожаров на территории региона нет», — отметила врио пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.
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