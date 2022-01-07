Экс-советник Назарбаева нашел виновных в погромах в Казахстане

07 января 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Силовики, охранявшие аэропорт Алматы, получили команду полностью снять оцепление и охрану перед тем, как туда вторглись протестующие. Об этом заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев. По его мнению, мятеж такого масштаба в стране не мог произойти без предательства в высших эшелонах власти. «Настолько мощная была организация, что без предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах, это невозможно было осуществить. Я обладаю актуальной информацией, все-таки я 30 лет был на государственной службе. Например, за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану», — заявил Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Хабар 24». По словам экс-советника Назарбаева, такие масштабные беспорядки могли произойти только при попустительстве людей, которые должны были отвечать за национальную безопасность Казахстана. В частности, по мнению Ертысбаева, с их помощью протестующим удалось захватить здание департамента Комитета национальной безопасности в Алматы — «самое режимное здание в городе». Ертысбаев заявил, что КНБ скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах Казахстана. Ведомство периодически обезвреживало ту или иную группу, но молчало об их существовании, сообщил экс-советник Назарбаева. Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. В Алмате протестующим удалось захватить здание аэропорта, бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Совет безопасности республики, призванный предотвращать подобные беспорядки в стране, в это время еще возглавлял экс-президент Нурсултан Назарбаев. Сразу после погромов и захватов в Алматы президент Казахстана Касым-Жомар Токаев снял Назарбаева с поста председателя Совбеза республики и возглавил ведомство сам, после чего ввел на территории страны чрезвычайное положение. Он также запросил военную помощь для «преодоления террористической угрозы» у Организации Договора коллективной безопасности. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.