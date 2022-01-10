В Алматы задержали более 600 участников беспорядков

11 января 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

В Алма-Ате и Алма-Атинской области было задержано 675 человек, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар 24», ссылаясь на Комитет национальной безопасности государства. «КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Отмечается, что у подозреваемых участников беспорядков находили оружие, боеприпасы, поддельные документы правоохранителей, средства нелетального воздействия, захваченные у полиции светошумовые гранаты, средства защиты и амуницию. Кроме того у них в больших объемах была обнаружена сворованная бытовая техника, гаджеты и одежда. Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали несколько сотен вооруженных мародеров. Также в республике ликвидировали две террористические ячейки. 2 января в Казахстане начались протесты из-за подорожания газа. В результате беспорядков погибли двое детей. В республике до 19 января был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана для содействия местным силовикам в стабилизации ситуации и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках принимают участие обученные боевики-исламисты.