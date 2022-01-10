10 января 2022

В Алматы задержали более 600 участников беспорядков

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
У задержанных было изъято оружие, поддельные документы и амуниция Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Алма-Ате и Алма-Атинской области было задержано 675 человек, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар 24», ссылаясь на Комитет национальной безопасности государства.

«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у подозреваемых участников беспорядков находили оружие, боеприпасы, поддельные документы правоохранителей, средства нелетального воздействия, захваченные у полиции светошумовые гранаты, средства защиты и амуницию. Кроме того у них в больших объемах была обнаружена сворованная бытовая техника, гаджеты и одежда.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали несколько сотен вооруженных мародеров. Также в республике ликвидировали две террористические ячейки.

2 января в Казахстане начались протесты из-за подорожания газа. В результате беспорядков погибли двое детей. В республике до 19 января был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана для содействия местным силовикам в стабилизации ситуации и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках принимают участие обученные боевики-исламисты.

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В Алма-Ате и Алма-Атинской области было задержано 675 человек, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар 24», ссылаясь на Комитет национальной безопасности государства. «КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Отмечается, что у подозреваемых участников беспорядков находили оружие, боеприпасы, поддельные документы правоохранителей, средства нелетального воздействия, захваченные у полиции светошумовые гранаты, средства защиты и амуницию. Кроме того у них в больших объемах была обнаружена сворованная бытовая техника, гаджеты и одежда. Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали несколько сотен вооруженных мародеров. Также в республике ликвидировали две террористические ячейки. 2 января в Казахстане начались протесты из-за подорожания газа. В результате беспорядков погибли двое детей. В республике до 19 января был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у государств ОДКБ. В страну были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана для содействия местным силовикам в стабилизации ситуации и охраны важных государственных и военных объектов. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках принимают участие обученные боевики-исламисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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