Губернатор ЯНАО выделит субсидию для туристического мегапроекта

На развитие горнолыжного туризма в ЯНАО выделяют дополнительные деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для создания и развития туристического мегапроекта на Полярном Урале власти ЯНАО выделяют субсидию. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

«Проектом предусмотрено предоставление субсидии на организацию работы некоммерческой организации „Центр развития туризма на Полярном Урале“ для реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией туристских объектов на Полярном Урале и их инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы властей региона.

Ранее сообщалось, что правительство ЯНАО досрочно выделило грант на реализацию проекта по строительству туркластера на Полярном Урале. Также отмечалось, что весной 2022 года будет определен инвестор. В состав мегапроект войдет турбаза «Харбейская», горнолыжный комплекс, этностойбище и уникальные природные объекты.

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