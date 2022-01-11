11 января 2022
10 января 2022

Губернатор ЯНАО выделит субсидию для туристического мегапроекта

© Служба новостей «URA.RU»
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На развитие горнолыжного туризма в ЯНАО выделяют дополнительные деньги Фото:

Для создания и развития туристического мегапроекта на Полярном Урале власти ЯНАО выделяют субсидию. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

«Проектом предусмотрено предоставление субсидии на организацию работы некоммерческой организации „Центр развития туризма на Полярном Урале“ для реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией туристских объектов на Полярном Урале и их инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы властей региона.

Ранее сообщалось, что правительство ЯНАО досрочно выделило грант на реализацию проекта по строительству туркластера на Полярном Урале. Также отмечалось, что весной 2022 года будет определен инвестор. В состав мегапроект войдет турбаза «Харбейская», горнолыжный комплекс, этностойбище и уникальные природные объекты.

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Для создания и развития туристического мегапроекта на Полярном Урале власти ЯНАО выделяют субсидию. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Проектом предусмотрено предоставление субсидии на организацию работы некоммерческой организации „Центр развития туризма на Полярном Урале“ для реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией туристских объектов на Полярном Урале и их инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы властей региона. Ранее сообщалось, что правительство ЯНАО досрочно выделило грант на реализацию проекта по строительству туркластера на Полярном Урале. Также отмечалось, что весной 2022 года будет определен инвестор. В состав мегапроект войдет турбаза «Харбейская», горнолыжный комплекс, этностойбище и уникальные природные объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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