В ЯНАО разыскивают людей, пострадавших от финансовой пирамиды

Ямальцев, которые стали жертвами пирамиды «Финико», просят обратиться в УМВД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правоохранительные органы ЯНАО разыскивают ямальцев, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает отдел МВД по Пуровскому району.

«В целях восстановления конституционных прав потерпевшие, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чьи денежные средства похищены в результате противоправных действий финансовой пирамиды „Финико“, могут обратиться с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении в группе ведомства во «ВКонтакте».

В силовом ведомстве отметили, что преступление имеет широкий общественный резонанс и носит транснациональный характер. В следственном департаменте МВД России находится уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан, вовлеченных в финансовую пирамиду «Финико».

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО и Свердловской области стали жертвами финансовой пирамиды «Финико». Они потеряли миллионы рублей, а соучредителей организации объявили в международный розыск.

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