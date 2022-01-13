13 января 2022
12 января 2022

В ЯНАО разыскивают людей, пострадавших от финансовой пирамиды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцев, которые стали жертвами пирамиды «Финико», просят обратиться в УМВД Фото:

Правоохранительные органы ЯНАО разыскивают ямальцев, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает отдел МВД по Пуровскому району.

«В целях восстановления конституционных прав потерпевшие, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чьи денежные средства похищены в результате противоправных действий финансовой пирамиды „Финико“, могут обратиться с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении в группе ведомства во «ВКонтакте».

В силовом ведомстве отметили, что преступление имеет широкий общественный резонанс и носит транснациональный характер. В следственном департаменте МВД России находится уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан, вовлеченных в финансовую пирамиду «Финико».

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО и Свердловской области стали жертвами финансовой пирамиды «Финико». Они потеряли миллионы рублей, а соучредителей организации объявили в международный розыск.

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Правоохранительные органы ЯНАО разыскивают ямальцев, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает отдел МВД по Пуровскому району. «В целях восстановления конституционных прав потерпевшие, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чьи денежные средства похищены в результате противоправных действий финансовой пирамиды „Финико“, могут обратиться с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении в группе ведомства во «ВКонтакте». В силовом ведомстве отметили, что преступление имеет широкий общественный резонанс и носит транснациональный характер. В следственном департаменте МВД России находится уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан, вовлеченных в финансовую пирамиду «Финико». Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО и Свердловской области стали жертвами финансовой пирамиды «Финико». Они потеряли миллионы рублей, а соучредителей организации объявили в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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