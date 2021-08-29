В ХМАО жертвы финансовой пирамиды потеряли десятки миллионов

В Нефтеюганске 49 участников финансовой пирамиды лишились 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель финансовой пирамиды «Ажур» в Нефтеюганске обманул 49 жителей и похитил у них больше 30 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что житель Республики Мордовии создал кредитный потребительский кооператив граждан „Ажур“, который действовал по принципу „финансовой пирамиды“, завуалировав свое фактическое руководство кооперативом. В течение пяти лет злоумышленник получил от 49 обманутых граждан свыше 30 млн рублей», — сказали в прокуратуре.

Жителям предлагалось делать вклады с гарантией получить прибыль до 40% в год. Однако весь доход организации формировался только за счет новых участников пирамиды. Самостоятельную инвестиционную деятельность «Ажур» не осуществляло. Максимальная санкция за организацию финансовой пирамиды предусматривает лишение свободы на срок до шести лет

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пенсионерка первой официальной жертвой финансовой пирамиды «Финико». Ущерб она оценила в 3,7 млн рублей.