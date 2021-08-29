29 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

В ХМАО жертвы финансовой пирамиды потеряли десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
В Нефтеюганске 49 участников финансовой пирамиды лишились 30 млн рублей Фото:

Руководитель финансовой пирамиды «Ажур» в Нефтеюганске обманул 49 жителей и похитил у них больше 30 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что житель Республики Мордовии создал кредитный потребительский кооператив граждан „Ажур“, который действовал по принципу „финансовой пирамиды“, завуалировав свое фактическое руководство кооперативом. В течение пяти лет злоумышленник получил от 49 обманутых граждан свыше 30 млн рублей», — сказали в прокуратуре.

Жителям предлагалось делать вклады с гарантией получить прибыль до 40% в год. Однако весь доход организации формировался только за счет новых участников пирамиды. Самостоятельную инвестиционную деятельность «Ажур» не осуществляло. Максимальная санкция за организацию финансовой пирамиды предусматривает лишение свободы на срок до шести лет

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пенсионерка первой официальной жертвой финансовой пирамиды «Финико». Ущерб она оценила в 3,7 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...