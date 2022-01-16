Ночная метель привела к всплеску ДТП и пробкам на дорогах Тюмени

17 января 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в утренние часы дорожные заторы в Тюмени оценивались в максимальные 10 баллов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Метель, которая бушевала в Тюмени в ночь с 16 на 17 января, привела к всплеску аварий и пробкам на дорогах в утренние часы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. При этом в областной ГИБДД уточнили, что серьезных ДТП с пострадавшими удалось избежать. «Сегодня утром по дороге на работу попали с мужем в ДТП. На дорогах было очень много снега, это, на мой взгляд, и стало причиной аварии. Слава Богу, никто серьезно не пострадал. Но на работу прийти вовремя не получилось. Пока дождались аварийного комиссара, пока оформили документы — время было потеряно», — пояснила агентству жительница Тюмени. Другой горожанин сообщил, что ночная метель привела к многокилометровым пробкам на дорогах Тюмени. «Обычно выезжаю на работу в одно и то же время. В воскресенье узнал из прогноза погоды, что ночью будет метель, и решил выехать в понедельник на полчаса раньше, но все равно опоздал. Пробки были нереальные», — рассказал URA.RU тюменец. В соответствии с данными сервиса «Яндекс. Пробки», в утренние часы загруженность тюменских дорог оценивалась в максимальные 10 баллов. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что серьезных ДТП с пострадавшими зафиксировано не было. «Экипажи ДПС, как правило, выезжают на аварии с пострадавшими. Утром 17 января таких вызовов не было», — пояснили там агентству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Метель, которая бушевала в Тюмени в ночь с 16 на 17 января, привела к всплеску аварий и пробкам на дорогах в утренние часы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. При этом в областной ГИБДД уточнили, что серьезных ДТП с пострадавшими удалось избежать. «Сегодня утром по дороге на работу попали с мужем в ДТП. На дорогах было очень много снега, это, на мой взгляд, и стало причиной аварии. Слава Богу, никто серьезно не пострадал. Но на работу прийти вовремя не получилось. Пока дождались аварийного комиссара, пока оформили документы — время было потеряно», — пояснила агентству жительница Тюмени. Другой горожанин сообщил, что ночная метель привела к многокилометровым пробкам на дорогах Тюмени. «Обычно выезжаю на работу в одно и то же время. В воскресенье узнал из прогноза погоды, что ночью будет метель, и решил выехать в понедельник на полчаса раньше, но все равно опоздал. Пробки были нереальные», — рассказал URA.RU тюменец. В соответствии с данными сервиса «Яндекс. Пробки», в утренние часы загруженность тюменских дорог оценивалась в максимальные 10 баллов. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что серьезных ДТП с пострадавшими зафиксировано не было. «Экипажи ДПС, как правило, выезжают на аварии с пострадавшими. Утром 17 января таких вызовов не было», — пояснили там агентству.