В тюменском депздраве будет новый пресс-секретарь

Александра Малыгина работала пресс-секретарем депздрава с 2015 года Фото: личная страница Александры Малыгиной в соцсети «ВКонтакте»

Новым пресс-секретарем департамента здравоохранения Тюменской области станет Анастасия Ергина. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила действующий пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина, которая покидает пост 1 февраля.

«С 1 февраля я прекращаю работу в департаменте здравоохранения Тюменской области. В связи с этим по всем долгосрочным вопросам или событиям уже после можно сразу обращаться к моему замечательному партнеру Анастасии Ергиной», — написала Малыгина.

Малыгина работает пресс-секретарем депздрава с 2015 года. О том, где она продолжит карьеру, пока не сообщается.