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В тюменском депздраве будет новый пресс-секретарь

© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Малыгина работала пресс-секретарем депздрава с 2015 года Фото:

Новым пресс-секретарем департамента здравоохранения Тюменской области станет Анастасия Ергина. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила действующий пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина, которая покидает пост 1 февраля.

«С 1 февраля я прекращаю работу в департаменте здравоохранения Тюменской области. В связи с этим по всем долгосрочным вопросам или событиям уже после можно сразу обращаться к моему замечательному партнеру Анастасии Ергиной», — написала Малыгина.

Малыгина работает пресс-секретарем депздрава с 2015 года. О том, где она продолжит карьеру, пока не сообщается.

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Новым пресс-секретарем департамента здравоохранения Тюменской области станет Анастасия Ергина. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила действующий пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина, которая покидает пост 1 февраля. «С 1 февраля я прекращаю работу в департаменте здравоохранения Тюменской области. В связи с этим по всем долгосрочным вопросам или событиям уже после можно сразу обращаться к моему замечательному партнеру Анастасии Ергиной», — написала Малыгина. Малыгина работает пресс-секретарем депздрава с 2015 года. О том, где она продолжит карьеру, пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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