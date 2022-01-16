Биатлонистов Кургана учат тренеры без допуска к оружию

В Курганской области биатлонистов перевели на оздоровительные программы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Курганской области работают всего два тренера по биатлону. У обоих нет доступа к оружию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В настоящее время есть проблемы с тренерским составом по направлению биатлон. <…> На сегодняшний день тренерскую деятельность осуществляют два тренера, к сожалению, ни один из них не имеет допуска к оружию», — объяснили в правительстве.

Представители власти рассказали, что в 2020 году тренеры по биатлону несколько раз нарушили трудовую дисциплину. Из-за проблем с квалификацией тренеров и невыполнением спортивных достижений тех, кто занимался в отделении биатлона, перевели на оздоровительные программы.

Комментатору Дмитрию Губерниеву ветераны спорта рассказали, что в регионе почти все школы по биатлону были закрыты. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» и попросил губернатора Вадима Шумкова решить проблему. Позже представители власти ответили, что изменения в спортивной системе региона не повлияют на тренировки биатлонистов. Перспективным биатлонистам готовы, в том числе, помочь тренироваться на базе тюменской «Жемчужины Сибири».

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