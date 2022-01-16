Курганские власти ответили Губерниеву, просившему помочь биатлону

Проблему курганского биатлона поднял комментатор Дмитрий Губерниев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Курганской власти рассказали, что изменения в спортивной системе региона не повлияют на тренировки биатлонистов. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев просил губернатора Вадима Шумкова решить проблемы с биатлоном.

«Отделение биатлона, которое в настоящее время находится в ГБУ „Спортивная школа олимпийского резерва № 1“, как и ряд других отделений, планируется передать в муниципальную спортивную школу города Кургана, пояснили в Управлении по физической культуре и спорту Курганской области. <…> Перевод в ведение муниципалитета никак не отразится на условиях проведения тренировочного процесса ни для спортсменов, ни для тренеров», — рассказали в правительстве изданию 45.ру.

Власти отметили, что биатлонисты проводят тренировки в Центре зимних видов спорта, оборудованного новым спортинвентарем. В 2022 году в центре планируют установить систему «Старт-финиш», ограждение, видеонаблюдение и обновить оборудование для прокладки лыжни. Представители правительства добавили, что в СШОР № 1 готовы принять перспективных биатлонистов и, в том числе, помочь им тренироваться на базе тюменской «Жемчужины Сибири». Власти отметили, что работают над созданием необходимых условий для тренировок.

Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщал, что в Кургане есть проблемы с биатлоном. Ветераны этого вида спорта сообщили сообщили комментатору, что почти специализированные школы были закрыты.

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