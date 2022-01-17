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14 января 2022

Рецидивист ограбил школьника в центре Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сотовая связь, ребенок с телефоном
Преступник выхватил телефон из рук ребенка Фото:

Неоднократно судимый тюменец ограбил школьника, похитив у него сотовый телефон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Свой поступок преступник назвал подлым и скверным.

«На улице Даудельной у ученика одной из тюменских школ неизвестный мужчина выхватил сотовый телефон. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж, угон и организацию притона 25-летний мужчина», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как пояснил сам рецидивист, он живет вместе с родителями. Недавно его уволили с работы, и, нуждаясь в деньгах, он решился на преступление. Ворованный телефон он сдал в комиссионный магазин, получив за него 4 500 рублей.

Оказавшись в отделении, мужчина признал, что его поступок был «подлым и скверным». В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Неоднократно судимый тюменец ограбил школьника, похитив у него сотовый телефон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Свой поступок преступник назвал подлым и скверным. «На улице Даудельной у ученика одной из тюменских школ неизвестный мужчина выхватил сотовый телефон. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж, угон и организацию притона 25-летний мужчина», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Как пояснил сам рецидивист, он живет вместе с родителями. Недавно его уволили с работы, и, нуждаясь в деньгах, он решился на преступление. Ворованный телефон он сдал в комиссионный магазин, получив за него 4 500 рублей. Оказавшись в отделении, мужчина признал, что его поступок был «подлым и скверным». В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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