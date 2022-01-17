Стоимость одной упаковки гречки доходит до 170 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Цена на гречку в ЯНАО выросла до 170 рублей. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщают жители Надыма, добавив, что по такой цене крупу продают в сети магазинов «Магнит».

«Цены на гречку. Надым — „Магнит“», — написала жительница Алена Квашнина, опубликовав фото прилавка с крупами в магазине «Магнит». На фотографии запечатлены пачки гречки стоимостью от 149 до 169 рублей.

Жители сообщают, что цена на гречку поднялась несколько месяцев назад. «Скоро будем покупать, баночку гречки на Новый Год», — добавил Игорь Надым.

В УФАС по ЯНАО агентству сообщили, что жалоб в ведомство не поступало. «С начала 2022 года проверки по ценам на продукты в регионе не проводились. Если будет обращение или поступившая информация о повышении цен, то будет проведена проверка», — ответили URA.RU в окружном УФАС.

В пресс-службу «Магнит» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском предприниматель продавал гречку по завышенной цене. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Гречневая крупа в магазине «Магнит» в Надыме Алена Квашнина

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