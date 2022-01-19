19 января 2022
18 января 2022

В центре Тюмени закроют дорожное движение на одной из улиц

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В Тюмени из-за ремонтных работ закроют движение по ул. Елецкой Фото:

В Тюмени с 19 по 28 января 2022 года из-за ремонтных работ закрыто автомобильное движение по ул. Елецкой. Об этом со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сообщает официальный сайт городской администрации.

«С 19.01.22 по 28.01.22 будет временно прекращено движение по автомобильной дороге ул. Елецкой в районе пересечения с ул. Орджоникидзе. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения РФ и заранее планировать маршрут», — указано на официальном сайте городской администрации.

На период ремонтных работ тюменским автомобилистам предлагают использовать объездные пути. Они пройдут через ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова и ул. Даудельную. Также можно воспользоваться межквартальными проездами.

Дорожное движение по ул. Елецкой закрыто до 28 января

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В Тюмени с 19 по 28 января 2022 года из-за ремонтных работ закрыто автомобильное движение по ул. Елецкой. Об этом со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сообщает официальный сайт городской администрации. «С 19.01.22 по 28.01.22 будет временно прекращено движение по автомобильной дороге ул. Елецкой в районе пересечения с ул. Орджоникидзе. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения РФ и заранее планировать маршрут», — указано на официальном сайте городской администрации. На период ремонтных работ тюменским автомобилистам предлагают использовать объездные пути. Они пройдут через ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова и ул. Даудельную. Также можно воспользоваться межквартальными проездами.
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