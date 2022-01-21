21 января 2022
20 января 2022

В Курганской области выросли цены на машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автомобили, автомобильная парковка, машины, парковка
Цены на машины в Курганской области выросли за год почти на 9% Фото:

Цены на легковые автомобили в Курганской области в декабре 2021 года оказались почти на 9% выше, чем в декабре 2020 года. Это рекордное значение с начала 2016 года. Такие данные опубликованы на сайте курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Согласно опубликованным данным, уровень инфляции на легковые автомобили в Курганской области в декабре 2021 года составлял 8,93% (к соответствующему месяцу предыдущего года). В январе 2016 года он составлял 10,04%, но уже с февраля 2016 года находился на более низком уровне. Наименьшее значение уровня инфляции на легковые автомобили в Курганской области за последние пять лет было зафиксировано в феврале 2020 года — 0,47%.

Ранее URA.RU сообщало, что новые автомобили в России в начале года подорожали в пределах 3%. Так, стоимость автомобилей Lada с 1 января увеличилась на 1,4—3,2%. Машины марки Kia выросли в цене в рамках планового повышения на 2—4%, премиум-сегмент по бренду Mercedes — в среднем на 1,5%. Накануне курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что раскрыл схему обмана покупателей «дешевых автомобилей» в автосалоне Екатеринбурга, где автомобиль Lada Granta предлагали купить за 237 тысяч рублей, хотя в других салонах такой стоит 600-800 тысяч рублей.

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Цены на легковые автомобили в Курганской области в декабре 2021 года оказались почти на 9% выше, чем в декабре 2020 года. Это рекордное значение с начала 2016 года. Такие данные опубликованы на сайте курганского отделения Уральского ГУ Банка России. Согласно опубликованным данным, уровень инфляции на легковые автомобили в Курганской области в декабре 2021 года составлял 8,93% (к соответствующему месяцу предыдущего года). В январе 2016 года он составлял 10,04%, но уже с февраля 2016 года находился на более низком уровне. Наименьшее значение уровня инфляции на легковые автомобили в Курганской области за последние пять лет было зафиксировано в феврале 2020 года — 0,47%. Ранее URA.RU сообщало, что новые автомобили в России в начале года подорожали в пределах 3%. Так, стоимость автомобилей Lada с 1 января увеличилась на 1,4—3,2%. Машины марки Kia выросли в цене в рамках планового повышения на 2—4%, премиум-сегмент по бренду Mercedes — в среднем на 1,5%. Накануне курганский депутат Яков Сидоров сообщил, что раскрыл схему обмана покупателей «дешевых автомобилей» в автосалоне Екатеринбурга, где автомобиль Lada Granta предлагали купить за 237 тысяч рублей, хотя в других салонах такой стоит 600-800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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